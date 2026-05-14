В Челябинске у школьника на уроке загорелись умные часы

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске у ученика прямо на уроке вспыхнули смарт-часы. Мальчик достал гаджет из портфеля – и тут же произошло короткое замыкание.

Часы обгорели изнутри, но пожара, к счастью, не вызвали. Их владелец не пострадал.

Как рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области, в школу на Университетской Набережной вызвали спасателей, но те лишь убедились, что дети в безопасности. Отменять уроки не пришлось.

