Челябинский депутат Олег Колесников отказался от участия в праймериз ЕР

Олег Колесников, октябрь 2022 г. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников добровольно снял свою кандидатуру с предварительного голосования «Единой России» по Златоустовскому округу. Как отметил депутат, решение было принято не по политическим мотивам.

— Мои помощники, как и раньше будут работать в округе, держать со мной постоянную связь. Я же буду там, где я сейчас нужен больше. Уверен, что после выполнения определенных задач и достижения результатов мы продолжим работу в округе, — написал Олег Колесников.

В настоящее время Олег Колесников находится в зоне СВО, служит в подразделении «Барс». Сейчас это единственный действующий депутат Госдумы, участвующий в боевых действиях. В Государственной Думе Олег Колесников заседает с 2016 года.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

