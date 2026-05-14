Увезли в спецбольницу: мужчину, напавшего в квартире на 12-летнего мальчика, задержали в Озерске

Мужчину, который ворвался в чужую квартиру и напал на 12-летнего мальчика, задержали в Озерске. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В ведомстве рассказали, что он был доставлен в УМВД по Озерску, там приняли решение, что мужчина нуждается в квалифицированной медицинской помощи. После этого нападавшего увезли в специализированное медучреждение. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Напомним, вечером 9 мая 42-летний мужчина представился курьером, чтобы попасть в подъезд, а следом ворвался в чужую квартиру и напал на 12-летнего мальчика, который был дома один. Все произошло из-за того, что мужчина вдруг решил, что ребенок испортил его велосипед. На самом деле мальчик был ни в чем не виноват. После избиения ребенок находится в больнице. У него сотрясение мозга, травмы внутренних органов, рессечен лоб.

Против мужчины Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело по статье о незаконном проникновении в квартиру.

