Коричневая морщинистость: в Челябинскую область привезли зараженные вирусом томаты

Томаты оказались «с сюрпризом»

В Челябинской области обнаружили крупную партию помидоров, зараженных опасным вирусом.

Как рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора, томаты вырастили в Узбекистане и собирались продавать в Челябинске. Но при проверке выяснилось, что в свежем урожае кроется вирус коричневой морщинистости плодов томата.

Эта «болячка» не опасна для человека, но быстро выкашивает сельскохозяйственные культуры. Вирус впервые обнаружили десять лет назад в Израиле и Иордании, с тех пор он успел распространиться по разным частям света. У зараженных помидоров или перцев листья и плоды морщатся, буреют или покрываются несимпатичными пятнами.

Продавать томаты запретили. Владелец груза, узнав о заразе, решил уничтожить всю партию.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

