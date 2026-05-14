Пробивали людей по базе МВД: силовики задержали челябинцев за торговлю персональными данными

Фото: Су СК по Челябинской области

На Южном Урале сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали трех человек по подозрению в незаконном использовании персональных данных.

По версии следствия, сообщники с 2019 года торговали чужими данными через мессенджер. В их распоряжении, в том числе, была база данных МВД.

— Данные злоумышленники получали посредством личных связей с должностными лицами государственных структур, — рассказали ф УФСБ по Челябинской области. Сотрудники ведомства раскрыли торговцев информацией.

Как уточнили в региональном СУ СК, младшему из задержанных 35, старшему 39 лет. Дома у мужчин провели обыски. Им готовятся предъявить обвинение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.