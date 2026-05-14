Банкротство завтра: профессиональное сообщество в Челябинске обсудило новые инструменты реабилитации должников

Андрей Смирных, директор проектов департамента по работе с проблемными активами Сбербанка.

В апреле в Государственную Думу внесли новый законопроект, который должен кардинально поменять институт банкротства. В случае принятия появятся новые инструменты реабилитации: досудебная санация, реструктуризация долгов. Это поможет должникам избежать банкротства, которое несет за собой неприятные последствия.

В конференции «Банкротство завтра», организованной саморегулируемой организацией арбитражных управляющих «Южный Урал» в Челябинске, приняли участие представители Центрального банка РФ, Росреестра, крупных кредитных организаций, юристы. На протяжении нескольких сессий они изучали, какое влияние новый законопроект окажет на их деятельность и какиетренды в банкротстве граждан и юрлиц стали основными в 2026 году.

Участники конференции отметили, что институтом банкротства в последнее время стали чаще злоупотреблять. Нередко люди, которые могли бы платить, под влиянием недобросовестных посредников-юристов, так называемых раздолжнителей, не делают этого. Поэтому число банкротств в России, и в том числе в Челябинской области, растет. При этом у банков есть более эффективные механизмы помощи заемщикам в сложных финансовых ситуациях

Наталья Карпова, заместитель управляющего Челябинским отделением Сбербанка:

- Существует миф, что с банками невозможно договориться. На самом деле банки всегда заинтересованы в том, чтобы урегулировать проблемную задолженность, а не довести клиента до банкротства. Мы пользуемся разными эффективными инструментами: реструктуризация, рассрочка, кредитные каникулы, комплексное урегулирование. У нас есть множество положительных кейсов, которые доказывают, что взаимодействие с банком дает лучшие результаты, в отличие от процедуры банкротства.

Для юридических лиц возможности финансового оздоровления расширятся с принятием нового законопроекта, который меняет модель банкротства и формирует ландшафт мер по его предупреждению.

Вячеслав Курилин, председатель совета СРО АУ «Южный Урал»:

- Новый законопроект даст возможность пользоваться инструментами реабилитации не только физлицам, но и малому и крупному бизнесу. На сегодняшний день по сути им доступны только ликвидационные процедуры, а это ведет к увольнению сотрудников и прекращению существования компании. Сокращается налоговая база, и поэтому государству выгодно, чтобы должники договаривались с кредиторами, сохраняли свою платежеспособность, а не попадали в ловушку недобросовестных юристов, которые обещают банкротство всем подряд.

Андрей Смирных, директор проектов департамента по работе с проблемными активами Сбербанка:

- Сейчас практика показывает следующую ситуацию: реабилитационные процедуры банкротства юридического лица, т.е., финансовое оздоровление, внешнее управление не так эффективны, как нам бы этого хотелось. Есть необходимость реформирования этого процесса. Благодаря новому законопроекту усовершенствуется механизм досудебной санации, предусматривается возможность заключения комплексного соглашения о санации, котороеутверждается в судебном порядке.В создаваемой новым законопроектом процедуре реструктуризации долгов срок выполнения плана реабилитации увеличится до 8 лет вместо нынешних 2 лет. В случае принятия закона у юридических лиц появится больше возможностей для успешной договоренности с кредитором и реструктуризации долгов.

