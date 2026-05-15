В Челябинской области вырос ядовитый гриб-мозг

Фото: нацпарк «Таганай»

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области заметили строчки. В народе этот странного вида гриб называют телячьими потрохами, торчком и грибом-мозгом.

В нынешнем году строчки показались раньше обычного срока. Обычно они вырастают лишь в конце мая или начале июня.

Грибника «телячьи потроха» вряд ли порадуют. В строчках содержится опасный токсин. Некоторые считают, что яд уходит при термической обработке, но уверенности в этом нет.

— Рисковать не стоит, — предостерегли любителей тихой охоты в нацпарке. — Тем более, что таганайские дубки уже выпустили перышки листьев, а это главный признак скорого появления белых грибов.

