Звездные игроки, показ мод, битва брендов, активности для всей семьи: чем удивят челябинцев на фестивале «ПАДЕЛФЕСТ.ВЕСНА»

Челябинцев, 16-17 мая, приглашают на фестиваль «ПАДЕЛФЕСТ.ВЕСНА». Фото предоставлено организаторами.

В предстоящие выходные, 16–17 мая, Челябинск станет центром спортивного праздника. Здесь пройдет фестиваль и чемпионат области по паделу — ракеточному виду спорта, напоминающему большой теннис и сквош.

Уже более 200 участников подали заявки на участие. В мужском чемпионате игроки покажут свое мастерство в трех категориях: от новичков до профессионалов. Особое внимание привлечет поединок в элитной категории, где выступит Никита Лебедев, один из лучших игроков страны и сертифицированный тренер Федерации падела России. Победители этой категории войдут в сборную области.

Женщины будут бороться за титул в категории ФПР 40, открытой для любителей. Победительницы получат не только Кубки, но и уникальные ювелирные украшения. Фестиваль также включает нерейтинговые турниры для детей 7–10 и 11–14 лет, а также парные соревнования среди челябинских брендов.

Зрители и участники смогут не только узнать больше о паделе, но и поддержать инклюзивную команду по баскетболу на колясках «Импульс». Часть сборов пойдет на покупку спортивного инвентаря и поездку на турнир в Ижевск в сентябре.

16 мая в 12:00 на открытии фестиваля «ПАДЕЛФЕСТ.ВЕСНА» пройдет эксклюзивный показ мод от российского бренда POP&POPL. Вся их продукция создается в нашей стране. Два дня будет работать яркая фотозона. Здесь можно сделать красивые снимки и почувствовать себя частью события. Зрители примут участие в активностях и конкурсах. Выиграют ракетки для падела и другие призы от партнеров. Общий фонд — 330 тысяч рублей.

Вход свободный!

Организаторы: Федерация падела Челябинской области, падел-центр «Padel Space» и АНО «ВНЕ ИГРЫ».

Информационный партнер — Медиахолдинг «Комсомольская правда — Челябинск».

Адрес: падел-центр «PADEL SPACE», Челябинск, ул. Артиллерийская, 124А.

ДЛЯ СПРАВКИ

Падел — это энергичный вид спорта с ракеткой, сочетающий элементы тенниса, сквоша и бадминтона. Игра проходит в паре на корте с прозрачными стенами. Ее легко освоить, она динамична и использует стены для отскока мяча. Компактный размер площадки и простые правила делают падл доступным для игроков всех возрастов и уровней подготовки. Среди поклонников этого вида спорта — Дэвид Бекхэм, Лионель Месси, Криштиану Роналду и Ольга Бузова. В России падл набирает популярность: сегодня в него играют около 50 тысяч человек, и их число растет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.