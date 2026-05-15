В Челябинской области изменится расписание электричек

На железной дороге пройдет ремонт Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области на несколько дней изменится расписание электропоездов. Как сообщили в «Свердловской пригородной компании», которая выполняет перевозки, корректировки в графике связаны с ремонтом на перегоне БП 1902-й километр – Бердяуш. Работы скажутся на движении поездов в направлении Челябинск-Кропачево.

Поезд №7135/7136 Челябинск – Бакал временно превратится в поезд Челябинск-Златоуст. 19 и 20 мая он будет выезжать из Челябинска по обычному графику, но в Златоуст станет прибывать в 20:52, то есть на 52 минут позже обычного.

21 и 27 мая поезд будет отправляться и прибывать по обычному графику.

26 мая электричка покинет челябинский вокзал в 17:25, а в Златоуст приедет в 20:07.

Поезд №7136 Златоуст – Челябинск 20 мая из Златоуста выедет в 05:55, а в Челябинск прибудет в 08:57.

21 мая он отправится в путь из Златоуста в 06:55, а до Челябинска доберется в 09:42.

22, 27, 28 мая электричка отправится со станции Златоуст в 06:18, в Челябинске ее нужно будет ждать в 08:57.

Вдобавок изменится время отправления и прибытия следующих электричек:

№6005 Челябинск – Миасс-1 будет отправляться 26 мая в 08:29 (позже на 45 мин.), прибывать в 10:37 (позже на 45 мин.);

№6008 Миасс-1 – Челябинск будет отправляться 26, 28 мая, 02, 04 июня в 15:56 (раньше на 5 мин.), прибывать в 18:15 (по графику);

№6016 Миасс-1 – Челябинск будет отправляться 26 мая в 11:07 (позже на 12 мин.), прибывать в 13:27 (позже на 17 мин.);

№6032, Миасс-1 – Челябинск будет отправляться 26, 28 мая, 04 июня в 18:56 (позже на 1 час 31 мин.), прибывать в 21:16 (позже на 1 час 36 мин.), а 2 июня будет отправляться в 19:17 (позже на 1 час 52 мин.), прибывать в 21:38 (позже на 1 час 58 мин);

№6041 Челябинск – Миасс-1 будет отправляться 26 мая в 21:25 (позже на 1 час 43 мин.), прибывать в 23:34 (позже на 1 час 48 мин.), 28 мая будет отправляться в 21:38 (позже на 1 час 56 мин.), прибывать в 23:47 (позже на 2 часа 1 мин.), а 2 и 4 июня будет отправляться в 20:12 (позже на 30 мин.), прибывать в 22:21 (позже на 35 мин.);

№6042 Златоуст – Челябинск будет отправляться со станции Златоуст 19 и 20 мая в 18:42 (раньше на 8 мин.), прибывать в 22:15 (по графику), а 4 июня будет отправляться в 18:50 (по графику), прибывать в 22:26 (позже на 11 мин.);

№6055 Челябинск – Златоуст будет отправляться 20 мая в 18:43 (позже на 53 мин.), прибывать в 22:27 (позже на 1 час 6 мин.), 26, 28 мая, 4 июня будет отправляться в 17:50 (по графику), прибывать в 21:30 (позже на 9 мин.), а 2 июня будет отправляться в 17:50 (по графику), прибывать в 21:28 (позже на 7 мин.);

№6056 Златоуст – Челябинск будет отправляться 20 мая в 07:16 (позже на 11 мин.), прибывать в 10:37 (позже на 27 мин.);

№6130 Кропачево – Златоуст будет отправляться 19, 20, 21, 27, 28 мая в 14:57 (раньше на 5 мин.), прибывать в 18:26 (по графику);

№6117 Златоуст – Кропачево будет отправляться 20 мая в 18:54 (позже на 1 час 10 мин.), прибывать в 22:26 (позже на 1 час 15 мин.), а 28 мая отправляться в 18:24 (позже на 40 мин.), прибывать в 21:56 (позже на 45 мин.);

№7135 Челябинск – Бакал будет отправляться 28 мая, 2 и 4 июня в 17:25 (по графику), прибывать в 22:29 (позже на 7 мин.).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.