«Незачем ехать лечиться в Европу»: врач-кардиохирург из Челябинска сравнил медицину Германии и России

Южноуралец Андрей Рукосуев уже более 30 лет живет и работает в Германии, возглавляет отделения аортальной хирургии и старшего врача университетской клиники сердечной и грудной хирургии Мюнстера, занимается наукой и обучает врачей. Но, несмотря на многолетний опыт работы в европейской медицине, он убежден: российское здравоохранение сегодня не уступает зарубежному по уровню технологий.

В интервью областной газете «Губерния» профессор рассказал о различиях российской и немецкой медицины, дефиците кадров, менталитете врачей и пациентов, а также о собственном пути — от студента челябинского мединститута до известного кардиохирурга и трансплантолога.

По словам Андрея Рукосуева, жителям России нет необходимости обращаться за медицинской помощью за границу, когда в стране работают федеральные клиники такого уровня, как челябинские онкоцентр и кардиоцентр.

— Технологии челябинских федеральных центров и квалификация врачей — на европейском уровне.

Сравнивать российскую и немецкую медицину Рукосуев может не только как пациент или наблюдатель, а как человек, который профессионально состоялся в обеих странах. Медицинское образование он получил в Челябинске, окончив Челябинский государственный медицинский институт. После выпуска работал торакальным хирургом, девять лет трудился в онкодиспансере и преподавал онкологию.

Развитие современных технологий лечения онкологических заболеваний в Челябинске происходило буквально на его глазах. До сих пор врач поддерживает связь с Челябинским областным клиническим центром онкологии и ядерной медицины.

— Я хорошо знаком с главным врачом онкоцентра Андреем Лукиным. Когда-то он заведовал отделением торакальной хирургии, и мы пересекались, — рассказал Андрей Рукосуев. — Я несколько раз бывал в онкоцентре, а Андрей Александрович приезжал ко мне в Германию знакомиться с нашим опытом. Сейчас в Челябинске, например, операции на пищеводе выполняют малоинвазивным способом — это полностью соответствует европейским стандартам.

Особенно профессор отметил уровень российских хирургов. По его мнению, звания и регалии не всегда говорят о профессионализме.

— Можно быть хорошим профессором и читать лекции студентам, но не быть хорошим хирургом. И у меня давно сложилось мнение — возможно, оно субъективное, потому что Челябинск — моя родина. В Германии много профессоров, но хирургов такого высокого уровня намного меньше.

Андрей Рукосуев, сравнивая системы здравоохранения России и Германии, выделил схожие трудности: обе страны испытывают острый недостаток медицинских работников, особенно узких специалистов, что приводит к очередям к врачам. Однако, системы медицинского страхования различаются. В России полис ОМС обеспечивает бесплатный доступ к большинству медицинских услуг для всех граждан. В Германии же страхование делится на государственное и частное. Государственная страховка покрывает базовую медицинскую помощь, но требует длительного ожидания приема у специалистов. Частная страховка, напротив, гарантирует быстрый доступ ко всем услугам, но доступна лишь немногим немцам.

