Воспитатели исчезнут, а книга станет вежливой: выпускники Академии Сергея Безрукова проведут читку проекта «Бабушка рекомендует» в Челябинске

Проект возрождает традицию семейного чтения вслух. Фото: Игорь Шутов

Что будет, если все воспитатели исчезнут, а обычная книга начнет говорить исключительно вежливые слова? Ответы на эти вопросы юные зрители получат 17 мая в Челябинском Молодежном театре. В 15:00 здесь состоится новая встреча всероссийского движения «Бабушка рекомендует».

Режиссер Рамиль Кагарманов и артисты театра представят две увлекательные читки: ироничную историю Ксении Горбуновой «А воспитатели исчезли» и «Вежливую книгу» Марины Тараненко. Проект возрождает традицию семейного чтения вслух и рассчитан на детей от 3 лет до 10 лет, их родителей, бабушек и дедушек.

После прослушивания зрители проголосуют за лучшую историю — победитель получит знак «Бабушка рекомендует» и займет почетное место на полке в книжном магазине «Шмульберк».

Вход свободный, но количество мест ограничено — нужна предварительная регистрация по ссылке из группы театра ВКонтакте.

СПРАВКА КП

«Бабушка рекомендует» — это всероссийское движение, созданное выпускниками Академии Сергея Безрукова «Художественные руководители театров будущего». Его цель — вернуть в семьи традицию совместного чтения вслух и открыть детям и родителям современных отечественных авторов.

