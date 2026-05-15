Чиновники высадили в Челябинском бору почти 10 тысяч сосен

Главное мероприятие международной акции «Сад памяти» состоялось на территории Челябинского бора, сообщает «ФедералПресс». По информации пресс-службы областного Главного управления лесами, участники - представители министерств и ведомств региона - посадили 9,9 тысячи молодых сосен на участке в полтора гектара.

Руководитель ведомства Валерий Нигматуллин рассказал, что в тот день они высаживали лес на месте, пострадавшем от пожара 2012 года. Каждое дерево, по словам Нигматуллина, является живым памятником героям, которые подарили людям мир. Также он добавил, что в текущем году в области намерены высадить один миллион деревьев.

В Челябинской области «Сад памяти» стартовал 28 апреля 2026 года и завершится 22 июня. Ожидается, что к акции присоединятся 1750 человек. Всего запланировано 68 посадок, из них 51 — на землях лесного фонда. Уже высажено 582 тысячи деревьев. Мероприятие поддержали Аргаяшский, Ашинский, Брединский, Верхнеуральский, Карталинский, Красноармейский, Кусинский, Октябрьский, Чебаркульский районы, Миасский и Усть-Катавский городские округа, а также другие территории.

Посадка проходила с использованием меча Колесова — традиционного инструмента для восстановления лесов.

