Проезд на Сони Кривой и Энтузиастов в Челябинске частично перекроют на три дня

Движение ограничат уже сегодня вечером.

Из-за аварийно-восстановительных работ на сетях с 22 часов 15 мая до 22 часов 18 мая будет ограничено движение транспорта в районе дома № 52 по улице Сони Кривой. Проезд организуют по временной схеме, сообщают в мэрии.

На улице Сони Кривой при движении в сторону Лесопарковой на перекрестке будет открыт поворот направо и налево, а прямо проехать не получится. При этом в обратном направлении — от Лесопарковой к улице Энгельса — никаких ограничений не вводится.

Что касается улицы Энтузиастов, то при движении к проспекту Ленина будет закрыта крайняя левая полоса, а при движении в сторону улицы Худякова транспорт поедет по встречной полосе. Работы ведет АО «УСТЭК-Челябинск». Водителей просят учитывать дорожную обстановку и строго следовать временным знакам.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

