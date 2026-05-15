Областной суд оставил в силе приговор бывшему вице-мэру Троицка

Фото: Валентина Ваганова

Сегодня, 15 мая, Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор бывшему высокопоставленному чиновнику из Троицка. Ранее, 14 января 2026 года, Троицкий городской суд вынес решение в отношении Андрея Андреева, который временно исполнял обязанности главы города и занимал пост заместителя мэра по вопросам городского хозяйства.

Согласно материалам дела, в 2024 году Андреев, используя служебное положение, отдал указание руководителю МБУ «Центр досуга г. Троицка» принять на работу человека на должность администратора в парк культуры и отдыха имени Н.Д. Томина. За эти действия чиновник лично получил от трудоустраиваемого 50 тысяч рублей.

Суд первой инстанции признал Андреева виновным по части 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Наказание назначили в виде 5 лет колонии общего режима, дополнительного штрафа в 500 тысяч рублей, а также запрета занимать определенные должности на срок 2 года 10 месяцев.

Областной суд, проверив дело в апелляционном порядке, не нашел оснований для смягчения приговора. Более того, апелляционная инстанция дополнительно постановила изъять у Андреева в пользу государства всю сумму незаконного вознаграждения — 50 тысяч рублей.

