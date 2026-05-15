Фото: скрин видео УФСБ по Челябинской области

В Челябинской области завершился судебный процесс над группой местных жителей, которых признали виновными в подрыве транспортной безопасности. Как стало известно 15 мая из сообщения регионального управления ФСБ, Челябинский областной суд назначил пятерым фигурантам наказание в диапазоне от 5 до 20 лет лишения свободы.

Пятерых южноуральцев осудили за диверсию на железной дороге

Следствие и суд установили, что в декабре 2022 года эти люди, объединившись, выполняли указания своего зарубежного руководителя. Они устроили несколько поджогов на объектах, относящихся к инфраструктуре Южно-Уральской железной дороги. Один из эпизодов удалось довести до конца, еще по одному действия злоумышленников были пресечены. В УФСБ подчеркнули, что их целью было причинение вреда безопасности страны.

Задержали диверсантов сотрудники спецслужбы. Судья квалифицировал их деяния по двум составам: как диверсию (часть 1 статьи 281 УК РФ) и как приготовление к ней (части 1 и 3 статьи 30 УК РФ).

Самый суровый приговор получил организатор преступной группы — 20 лет колонии, причем первые пять лет из этого срока он проведет в тюрьме. Еще двое участников осуждены на восемь лет каждый. Оставшиеся двое получили шесть и пять лет заключения.

