Прокуратура начала проверку по факту падения штукатурки на младенца в Челябинске

Прокуратура проведет проверку.

В центре Челябинска кусок штукатурки отвалился от фасада многоквартирного дома и упал на коляску с пятимесячным ребенком, пишут СМИ. Этот инцидент проверит прокуратура.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ведомство уже организовало проверочные мероприятия по публикациям в средствах массовой информации. По предварительным данным, несовершеннолетний в результате происшествия получил травмы.

Прокуратура Центрального района Челябинска организовала проверку, в ходе которой даст оценку действиям лиц, ответственных за содержание многоквартирного дома. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

