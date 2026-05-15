В Челябинске начался ремонт четырех дорог в Центральном районе

Фото: администрация Центрального района

В Челябинске стартовали дорожные работы на нескольких участках Центрального района. Как сообщили в районной администрации, в этом сезоне приведут в порядок улицы Смирных, Либкнехта, Энгельса и Академика Королева.

Подрядчики обновят асфальтовое покрытие, установят новые дорожные знаки, а разметку нанесут устойчивым термопластиком. Наибольший объем работ запланирован на улице Смирных — на отрезке от Лесопарковой до Энтузиастов. Там дополнительно обустроят тротуары и организуют парковочные места.

На улице Либкнехта (на участке от Клары Цеткин до Красной) и на отрезке улицы Энгельса (от улицы Труда до реки Миасс) контрактом также предусмотрено создание новых пешеходных дорожек. На улице Академика Королева — от Братьев Кашириных до 250-летия Челябинска — появятся въездные карманы для стоянки автомобилей.

Ремонты планируется закончить к 31 июля.

