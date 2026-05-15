Текслер доложил Чернышенко о сдаче челябинского кампуса в июне 2026 года

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание, посвященное созданию современных университетских кампусов в регионах. В нем принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Как отметил Чернышенко, в стране строится сеть кампусов мирового уровня. Он потребовал от регионов строго соблюдать графики и подойти к работе с максимальной ответственностью.

Алексей Текслер в своем докладе сообщил, что первая очередь челябинского кампуса — два гостиничных корпуса — уже второй год принимает студентов. Заполнены оба здания полностью.

Вторая очередь строительства близка к завершению. В гостиницах заканчивают установку межкомнатных дверей, собирают мебель, монтируют оборудование и налаживают инженерные сети. Глава региона подтвердил, что объекты сдадут в эксплуатацию в июне 2026 года — рабочих на площадке достаточно для этого. К первому сентября общежития будут полностью готовы к заселению.

Третья очередь возводится по плану, а местами — с опережением. Многофункциональный комплекс строят быстрее графика: кровлю монтируют уже сейчас, хотя окончание работ намечено только на конец 2027 года. На участке учебно-научного центра из-за плохой погоды случились небольшие сдвиги, но Текслер заверил, что сроки не сорвут. Как только завершат второй этап, все ресурсы перебросят на третий. Количество рабочих на обеих площадках уже превышает нормативные показатели.

Также губернатор напомнил, что в апреле 2026 года на территории кампуса открылся физкультурно-оздоровительный комплекс Челябинского госуниверситета.

