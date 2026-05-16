Жара до +30 градусов и теплый ветерок: какая погода будет властвовать в Челябинской области в выходные

Жара задержится в области на несколько дней.

Долгожданная летняя погода пришла в Челябинскую область. Эти выходные, 16 и 17 мая, пройдут жарко, солнечно и без дождя. Такая погода задержится в регионе, как минимум, до 20 мая.

Днем в субботу и воскресенье потеплеет до +25, +30 градусов. Ветер будет теплым и слабым, без сильных порывов. Ночью температура будет опускаться до +10, +15 градусов. Палящее солнце иногда будут закрывать тучи.

В министерстве общественной безопасности Челябинской области предупредили, что из-за жары резко повышаются риски возгораний на природе.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

