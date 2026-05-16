О тех, кто не справился с болезнью: волонтеры шьют полотно памяти жертв СПИДа из их вещей

Фото: Благотворительный фонд «Источник Надежды»

Мало кто знает, что один из символов движения против СПИДа – это квилты – разноцветные полотна, сшитые из особенных лоскутков ткани. Каждая «деталька» – это память о том, кто не смог справиться с болезнью.

В Челябинске благотворительный фонд начал шить памятное полотно еще в 2017 году. Оно уже достигло больших размеров и продолжает расти.

– Этот квилт несет в себе глубокий смысл, показывает нам, как важно заботиться о своем здоровье и здоровье близких. Благодаря развитию антиретровирусной терапии люди могут вести полноценную жизнь, – рассказывает директор благотворительного фонда «Источник Надежды» Алексей Тананин.

Вол Всемирный день памяти жертв СПИДа, 17 мая, Областной центр СПИДа и «Источник Надежды» будут создавать памятное полотно на Кировке. Каждый сможет принести вещи близкого, который погиб от этой болезни.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.