Никаких шашлыков, штрафы удваиваются: особый противопожарный режим ввели в четырех районах Челябинской области

Из-за жары опасность возрастает.

До +30 градусов поднимется температура в ближайшие дни в Челябинской области. Такая высокая температура резко повышает риски пожаров на природе.

Поэтому в регионе ввели особый противопожарный режим в четырех районах: Еткульском, Кунашакском, Красноармейском и Сосновском.

– Открытый огонь запрещен, а штрафы удваиваются, – напомнили в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области.

