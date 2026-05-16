«Риски только возрастают»: с начала года в Челябинской области произошла почти тысяча ландшафтных пожаров

Риск пожаров сейчас велик из-за жары.

Уже 983 ландшафтных пожара произошло в Челябинской области с начала этого года. Огонь прошел по 867 гектарам земли. И ведь это только начало – в жару риски возрастают.

Сейчас высокий 4 класс пожарной опасности прогнозируется в 12 округах и районах Челябинской области. На этих территориях усилили профилактическую работу: сотрудники МЧС обходят частный сектор и садовые товарищества.

Территорию патрулируют беспилотники, сотрудники МЧС, полиции, лесничества и органов местного самоуправления. К административной ответственности привлекли 72 нарушителей.

