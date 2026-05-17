Шаг к чемпионству в Суперлиге: «ЧБК» одержал волевую победу над «Химками»

Фото: БК «ЧБК» / vk.com

«ЧБК» вырвал волевую победу в овертайме у «Химок». В четвертом матче финальной серии Суперлиги челябинцы победили со счетом 89:81 и остались в шаге от первого в истории клуба трофея.

Команда выходила на этот поединок с ощутимыми потерями: из за травмы, полученной еще в полуфинале, не играл Максим Ильвовский, а Ян Додеус выбыл в предыдущей встрече, пишет 1obl.ru. Для «ЧБК» это серьезный урон с учетом их ролей в составе, но ребята не позволили обстоятельствам диктовать условия.

Матч начался для челябинцев просто отлично — 31:15 в первой четверти. Во втором игровом отрезке хозяева включились в погоню и к большому перерыву сократили отставание до восьми — 42:34.

В четвертой четверти «ЧБК» дважды лидировал с преимуществом в девять очков, но за четыре минуты до конца Дмитрий Ривный сел на скамейку из за перебора фолов. «Химки» этим воспользовались и за две минуты до сирены вышли вперед — 75:72.

Критический отрезок взял на себя Кортез Эдвардс. Он в одиночку сократил разрыв и точным броском со средней дистанции вернул интригу, но соперники в последней атаке попали трехочковый и отправили игру в овертайм — 78:78.

В дополнительное время Эдвардс снова был главным действующим лицом. Вместе с Натаниэлем Поллардом они устроили рывок — 9 очков подряд, на который «Химки» ответа не нашли. Итог — 89:81 в пользу «ЧБК».

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

