Куклы-мотанки, солома и глина: в колониях и СИЗО провели творческий конкурс для женщин

Лучшие работы вошли в конкурс-выставку «Кукла своими руками». Фото: ГУФСИН России по Челябинской области

В учреждениях ГУФСИН России по Челябинской области отметили День народной куклы. Осужденные женщины представили игрушки, сделанные своими руками. Праздник, посвященный традициям русского народного творчества, истории кукол и их значению в культуре, объединил женщин из ИК-4, ИК-5, а также СИЗО-1, СИЗО-2, СИЗО-3 и СИЗО-4, которые отбывают наказание в отрядах по хозяйственному обслуживанию.

Участницы кружков декоративно-прикладного творчества подготовили работы в разных техниках. В экспозиции были куклы-мотанки, изделия из соломы, глины и деревянные матрешки. Каждая поделка отличалась самобытностью и бережным отношением к народным традициям.

Кроме того, сотрудники учреждений провели для осужденных цикл просветительских лекций об истории народной куклы, ее обрядовом значении и разнообразии видов. Для всех желающих также организовали мастер-классы под руководством опытных наставников.

— Развитие творческих способностей и приобщение к культурному наследию играют важную роль в ресоциализации осужденных. Когда человек создает что-то красивое своими руками, учится терпению и аккуратности, это помогает ему переосмыслить свою жизнь, обрести внутреннюю гармонию и уверенность в будущем, — отметил начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными ГУФСИН области полковник внутренней службы Андрей Симонов.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

