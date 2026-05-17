Более 30 тысяч южноуральцев привились от клеща

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области напоминает: сезон клещей в разгаре и лучшая защита сейчас не только одежда и репелленты, но и вакцинация. Массовая иммунизация в регионе уже охватила 31 236 человек, в том числе 9 609 детей.

— Всем желающим привиться против клещевого энцефалита необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Курс вакцинации состоит из трех прививок, очередные ревакцинации проводятся раз в три года, — сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Обязательная вакцинация предусмотрена для профессиональных групп риска: сельское хозяйство, строители, лесозаготовители, геологи, экспедиции, дезинсекционные и дератизационные бригады и другие работники с повышенным риском контакта с клещами.

Что советуют специалисты?

При походах в лес, парки, на дачу или кладбище надевайте максимально закрытую одежду и используйте акарицидно-репеллентные средства. Не забывайте регулярно осматривать себя и домашних животных.

Если клещ присосался, незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью: в рабочие дни — в инфекционный кабинет поликлиники по месту жительства, в выходные и праздники — в травмпункт.

Клеща нужно отправить на анализ: это поможет решить вопрос о введении иммуноглобулина непривитым или назначении профилактические антибиотики. Исследования проводят в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Челябинской области», ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль», ООО «Инвитро» и ООО «Прогрессивные медицинские технологии».

