Копил 15 лет: в Челябинске мошенники выманили у медработника иностранную валюту на 4 млн рублей

Челябинский медработник лишился валютных сбережений на сумму около 4 миллионов рублей после общения с мошенниками. Эти деньги он копил на протяжении 15 лет.

Все началось с подозрительного SMS и перехода по вложенной ссылке. После этого мужчине позвонили мошенники, представившиеся «работниками Росфинмониторинга».

— Используя психологическое давление и угрозы уголовного преследования, звонившие убедили потерпевшего в необходимости «подтвердить законность» его сбережений, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В панике мужчина снял деньги в банке и передал пачки иностранных купюр курьеру, присланному мошенниками. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

