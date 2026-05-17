Наехал на бордюр и врезался в столб: в Челябинске погиб водитель иномарки

Фото: ГАИ Челябинска

Вечером 16 мая в Челябинске произошло смертельное дорожное происшествие. По данным городской Госавтоинспекции, около 21:50 на улице Ломоносова у дома №61 автомобиль Kia Cerato, за рулем которого был 36 летний мужчина, наехал на бордюр, затем врезался в электроопору.

Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. На место выезжал заместитель командира полка ДПС Челябинска Анатолий Минеев. Сотрудники полиции и следственно-оперативная группа устанавливают все обстоятельства случившегося.

