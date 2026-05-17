От слабости до обморока: врач рассказала о рисках приема таблеток «на всякий случай» при высоком давлении

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В практике врачей нередко встречаются пациенты, которые принимают препараты «от давления» без назначения и без подтвержденных показаний, иногда чтобы просто «подстраховаться». Однако такой подход может быть не только бесполезным, но и опасным, отмечают в канале Минздрава Челябинской области в МАХ.

Как рассказала терапевт ГКП № 8 Алена Котова, бесконтрольный прием гипотензивных препаратов без объективных показаний способен вызвать слишком сильное снижение давления, слабость, головокружение и даже обморок. Вместо защиты от проблем со здоровьем это, наоборот, может создать дополнительные проблемы.

Чтобы лекарства действительно помогали, их нужно принимать только по назначению врача и при подтвержденном повышении давления. Важно регулярно измерять показатели и вести дневник самоконтроля — это помогает специалисту правильно подобрать терапию и при необходимости скорректировать лечение.

Не стоит использовать таблетки как способ успокоиться. Если тревожит самочувствие или появляются сомнения, лучше обсудить это с врачом, а не самостоятельно менять дозу или пить препарат без необходимости. Ощущение безопасности должно строиться на грамотном лечении и контроле, а не на бесконтрольном приеме лекарств.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.