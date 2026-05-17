Тонированная «Лада» сбила на зебре: Бастрыкин потребовал передать материалы дела о смертельном ДТП с 13-летним мальчиком в Миассе

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах смертельного ДТП в Миассе, где погиб 13-летний школьник. Поводом для реакции главы ведомства стали обращения от близких, не согласных с тем, как устанавливаются обстоятельства трагедии. Как отмечается в обращениях, до сих пор никто к ответственности не привлечен.

СУ СК России по Челябинской области инициировала вопрос о передаче материалов уголовного дела в производство следователей.

Авария, о которой идет речь, произошла 4 мая на улице 60 лет Октября. Мальчик возвращался домой на автобусе. Выйдя на остановке, он дождался, пока транспорт отъедет, и начал переходить дорогу по зебре. В этот момент его сбила тонированная «Лада», рулем которой находился 19-летний юноша. Как выяснилось, у молодого лихача уже 20 штрафов за превышение скорости с начала года. От полученных травм ребенок скончался на месте до приезда медиков.

Виновника аварии задержали. Ему была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий сроком на два месяца: запретили управлять автомобилем или иным транспортным средством, выходить за пределы квартиры или дома с 20:00 до 6:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.