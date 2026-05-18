Два человека пострадали в ДТП Челябинск-Троицк

ДТП случилось ночью Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

На трассе Челябинск-Троицк произошла серьезная авария. Ночью столкнулись ВАЗ-2110 и «Камаз».

Как рассказали в региональной Поисково-спасательной службе, в помятой легковушке зажало двух человек. У обоих были тяжелые травмы.

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Спасатели вытащили пострадавших из машины с помощью специальных инструментов, а затем передали врачам.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

