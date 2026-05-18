НовостиОбщество18 мая 2026 3:30

Опасная погода: аномальная жара на Южном Урале ослабнет только в середине недели

Метеорологи предупредили о высокой пожарной опасности в Челябинской области
Елена КОЛЧИНА
В ближайшие дни будет стоять тридцатиградусная жара

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области объявили предупреждение о высокой пожарной опасности. Оно будет действовать минимум до вторника 19 мая. Специалисты определяют класс горимости леса как четвертый – хуже него только пятый, когда опасность уже считается чрезвычайной.

Причина угрозы – знойная и сухая погода.

В части районов Челябинской области до 20 мая будет стоять аномальная жара.

— Среднесуточные температуры воздуха ожидаются выше климатической нормы на семь градусов и более, — сообщили в региональном Гидрометцентре.

По предварительным расчетам, в понедельник-среду столбики термометров подскочат до тридцатиградусной отметки. Во второй половине недели погода будет не такой жаркой, но все равно летней: от +17 до +26 градусов.

В региональной ЕДДС обратились к челябинцам с просьбой соблюдать осторожность, не разводить костры и не сжигать мусор и сухую траву в лесах и на дачах, чтобы не спровоцировать пожар.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

