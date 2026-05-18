В Челябинской области машина семьи врезалась в грузовик и перевернулась

Под Миассом произошла смертельная авария. Разбилась LADA Largus с прицепом.
Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 57-летний водитель легковушки пошел на обгон, но не справился с управлением и врезался в прицеп ехавшего впереди грузовика Scania.
После этого LADA скатилась в кювет и опрокинулась. Ее водитель погиб на месте.
Травмы получили пассажиры – 54-летняя женщина и трехлетний мальчик.
