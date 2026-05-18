Почти 50 тысяч челябинских детей отдохнут в летних лагерях

В городе будет 136 дневных детских лагерей

В Челябинске заканчивается учебный год, и школьников готовятся принимать летние лагеря. Как рассказал вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев, в 136 лагерях с дневным пребыванием этим летом отдохнут 24,5 тыс. детей. Еще 24 тыс. юных челябинцев поедут в 29 загородных лагерей.

1,5 тыс. детей готовятся летом не отдыхать, а работать. Еще 100 школьников трудоустроят в предстоящие осенние каникулы.

— Начали приобретать путевки для детей, нуждающихся в особой защите государства, в том числе детей участников СВО, — добавил Сергей Авдеев. — На первую смену приобретено 510 путевок.

