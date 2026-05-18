«Водитель говорит, забыл»: в Челябинске проверят, включены ли кондиционеры в автобусах

Мэр Лошкин не поверил в забывчивость челябинского водителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске начали проверять работу кондиционеров в салонах общественного транспорта. Пока провели четыре рейда.

— Составлено три акта для привлечения перевозчиков к ответственности – не включен кондиционер, водитель говорит, забыл, — рассказал на совещании в городской администрации вице-мэр по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев.

— Что значит - забыл включить? — возмутился мэр Алексей Лошкин. — Либо экономят топливо, либо не работает кондиционер.

Глава города поручил продолжить проверки и замерять температуру перед выходом транспорта на рейс.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

