Сезон открыт: на челябинских пляжах отдохнули уже 4 тысячи человек (есть те, кто перегрелся и чуть не утонул)

В Челябинске стартовал пляжный сезон. На девяти муниципальных пляжах уже успели отдохнуть 4 тыс. человек. А в мэрии успели порадоваться, что вовремя расставили зонтики, лежаки, а главное – отправили на дежурство спасателей.
По словам врио вице-мэра по городскому хозяйству Сергея Кочеткова, уже восьми отдыхающим на пляжах оказали медицинскую помощь: челябинцам стало плохо из-за жары.
— Один человек спасен в 30 метрах от берега, — добавил Сергей Кочетков. — На сапборде женщина отплыла без жилета, начала тонуть, спасатели ее спасли.
Инцидент произошел на городском пляже в районе улицы Худякова. Спасатели там дежурят, при этом купание под запретом из-за близости плотины.
Как рассказал вице-мэр, на всех пляжах два раза в день проводят уборку, трижды в неделю – обслуживают общественные туалеты. На пляже в районе улицы Новороссийской есть душ и биотуалет для людей с ограниченными возможностями.
