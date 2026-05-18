Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 мая 2026 6:02

Сезон открыт: на челябинских пляжах отдохнули уже 4 тысячи человек (есть те, кто перегрелся и чуть не утонул)

В Челябинске заработали пляжи, и уже 9 отдыхающим понадобилась помощь спасателей
Авторы (2):
Ирина ФАДЮШИНА
Елена КОЛЧИНА
Пляжи открыли, не дожидаясь календарного лета

Пляжи открыли, не дожидаясь календарного лета

Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске стартовал пляжный сезон. На девяти муниципальных пляжах уже успели отдохнуть 4 тыс. человек. А в мэрии успели порадоваться, что вовремя расставили зонтики, лежаки, а главное – отправили на дежурство спасателей.

По словам врио вице-мэра по городскому хозяйству Сергея Кочеткова, уже восьми отдыхающим на пляжах оказали медицинскую помощь: челябинцам стало плохо из-за жары.

— Один человек спасен в 30 метрах от берега, — добавил Сергей Кочетков. — На сапборде женщина отплыла без жилета, начала тонуть, спасатели ее спасли.

Инцидент произошел на городском пляже в районе улицы Худякова. Спасатели там дежурят, при этом купание под запретом из-за близости плотины.

Как рассказал вице-мэр, на всех пляжах два раза в день проводят уборку, трижды в неделю – обслуживают общественные туалеты. На пляже в районе улицы Новороссийской есть душ и биотуалет для людей с ограниченными возможностями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.