Сезон открыт: на челябинских пляжах отдохнули уже 4 тысячи человек (есть те, кто перегрелся и чуть не утонул)

Пляжи открыли, не дожидаясь календарного лета Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске стартовал пляжный сезон. На девяти муниципальных пляжах уже успели отдохнуть 4 тыс. человек. А в мэрии успели порадоваться, что вовремя расставили зонтики, лежаки, а главное – отправили на дежурство спасателей.

По словам врио вице-мэра по городскому хозяйству Сергея Кочеткова, уже восьми отдыхающим на пляжах оказали медицинскую помощь: челябинцам стало плохо из-за жары.

— Один человек спасен в 30 метрах от берега, — добавил Сергей Кочетков. — На сапборде женщина отплыла без жилета, начала тонуть, спасатели ее спасли.

Инцидент произошел на городском пляже в районе улицы Худякова. Спасатели там дежурят, при этом купание под запретом из-за близости плотины.

Как рассказал вице-мэр, на всех пляжах два раза в день проводят уборку, трижды в неделю – обслуживают общественные туалеты. На пляже в районе улицы Новороссийской есть душ и биотуалет для людей с ограниченными возможностями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.