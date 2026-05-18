В Челябинске рабочие будут поливать дороги и газоны для борьбы с жарой

В Челябинске проверят пожарные гидранты и попросят школьников не баловаться с огнем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске будут поливать дороги водой, чтобы ослабить эффект аномальной жары.

— В связи с температурой около тридцати градусов усиливаем работу по проливанию улично-дорожной сети, превентивно орошаем дороги, — сообщил на совещании в мэрии замглавы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев.

— Направление дополнительных проливов будет касаться и растений, которые мы высаживаем. В период, когда солнце уже будет на заходе, — уточнил мэр Алексей Лошкин.

Глава города поручил на «Разговорах о важном» объяснить школьникам правила безопасности на воде и правила пожарной безопасности.

— Нужно вести разъяснительную работу, что знаки, запрещающие купание, появились не случайно. Сейчас каникулы начнутся. Дети пойдут в лагеря, какая-то часть останется. Нужно вести разъяснительную работу уже сейчас. Времени фактически нет, — поторопил Алексей Лошкин.

Для предотвращения пожаров в Челябинске также проверят работу гидрантов, а в Западном проведут опашку. В Советском районе Челябинска для этого уже приобрели специальный плуг, вдобавок часть работы выполнит соседний Сосновский район.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.