Тренеру доверяют, трибуну отремонтируют: после финиша чемпионата ФК «Челябинск» встретился с болельщиками

Главный тренер ФК «Челябинск» Роман Пилипчук сказал, что сезон для клуба был тяжелым, и сейчас нужно немного отдохнуть. Фото ФК «Челябинск».

В воскресенье, 17-го мая, после окончания сезона в Первой лиге российского чемпионата игроки и руководители футбольного клуба «Челябинск» на стадионе «Центральный» встретились со своими болельщиками.

Игроки на стульях расположились на футбольном газоне, а поклонники клуба – на трибуне. Сначала главный тренер команды Роман Пилипчук подвел итоги сезона, а после игроки и тренерский штаб ответили на вопросы болельщиков.

Роман Пилипчук отметил, что сезон был тяжелый и на протяжении всего чемпионата у команды были и взлеты и падения (первую часть чемпионата «Челябинск» закончил в числе лидеров, претендуя на попадание в Премьер-лигу, а завершил сезон на 10 месте). При этом главный тренер ничего не сказал по поводу того остается ли он в клубе или уйдет со своего поста. «Время покажет, сейчас нужно немного отдохнуть» — так отреагировал Роман Михайлович на вопрос о своем будущем.

Кстати, новый сезон в Первой лиге стартует уже в середине июля.

Генеральный менеджер ФК «Челябинск» Сергей Хабаров отметил, что клуб не планирует расставаться с Романом Пилипчуком. По словам Хабарова, в Пилипчука верит и он сам, и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Генменеджер посоветовал не обращать внимания на слухи по поводу смены главного тренера. Кстати, Роман Пилипчук один из «долгожителей» «Челябинска» — он работает с командой с апреля 2024 года и его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

На встрече с болельщиками руководители команды ответили и на вопрос о несоответствии стадиона «Центральный» требованиям регламента чемпионата Первой лиги, поскольку Северная трибуна арены находится в аварийном состоянии. На это Хабаров ответил, что трибуна не является полностью аварийной, она всего лишь в ограниченном доступе. Здесь ведутся ремонтные работы и к осени ее планируют открыть. Губернатор поставил задачу подготовить стадион к соответствию требованиям Российской премьер-лиги. Кроме того, уже этой осенью в Челябинске ожидается открытие футбольно-легкоатлетического манежа на 3,5 тысячи зрителей.

Напомним, в заключительном матче сезона ФК «Челябинск» сыграл вничью с ярославским «Шинником». Отметим, клуб финишировал на 10 месте из 18 команд — 10 побед, 10 поражений и 14 ничейных результатов.

