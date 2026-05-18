Прогулы или отгулы? Жена экс-начальника полиции Челябинска проиграла суд с областным главком

Андрей Меньшенин подписал контракт и ушел на СВО, не дождавшись восстановления в полиции

Жена экс-начальника полиции Челябинска Андрея Меньшенина Ирина не смогла оспорить отказ в восстановлении на службе в областном управлении МВД. Она также просила просила признать незаконными результаты служебной проверки, отменить дисциплинарное взыскание и взыскать денежное довольствие за время вынужденного прогула. Областной суд рассмотрел апелляцию и оставил в силе решение первой инстанции.

Ирина Меньшенина занимала должность начальника финансово-экономического отдела Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Челябинской области. Основанием для увольнения стало грубое нарушение служебной дисциплины. Во время служебной проверки установили, что 28 марта она отсутствовала на рабочем месте более четырех часов, а 28 и 29 апреля ее не было вовсе. Два апрельских дня были признаны прогулами. Кроме того, в материалах проверки говорилось, что за это время сотруднице начислялось денежное довольствие.

Сама Меньшенина с выводами проверки не согласна. По ее словам, отсутствие на работе было согласовано с руководством, а на спорные дни она брала отгулы. Однако в ходе разбирательства подтверждающих документов суд не нашел.

В марте Центральный районный суд отказал в удовлетворении иска, придя к выводу, что процедура служебной проверки и увольнения была проведена без нарушений. Апелляционная инстанция также не увидела оснований для отмены этого решения.

Проблемы у семьи Меньшениных начались осенью 2025 года после серии задержаний сотрудников челябинской ГАИ. Тогда служебная проверка коснулась и главы семьи — начальника городского УМВД Андрея Меньшенина. Его уволили из полиции, вскоре он ушел на СВО, подписав контракт — по некоторой информации он будет оператором БПЛА.

