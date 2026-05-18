Копейчанка заработала миллион на фальшивых медсправках

Двух жителей Копейска задержали за торговлю фальшивыми медицинскими справками.
Как сообщает ИА «Уральский меридиан», 68-летняя женщина изготавливала свидетельства о прохождении медосмотра для охранников, которые работают на железной дороге. 51-летний помощник женщины подыскивал клиентов.
За справку просили по 3,5 тыс. рублей. 500 рублей с каждой нелегальной покупки мужчина брал себе, а остальную сумму отдавал сообщнице.
По подсчетам транспортных полицейских, за несколько лет пенсионерке удалось выручить за справки более миллиона рублей.
Мужчину и женщину задерживали полицейские и сотрудники ОМОНа Росгвардии.
— Сопротивления подельники не оказали, дали признательные показания, — уточнили в региональном линейном управлении транспортной полиции.
В отношении копейчан возбудили уголовные дела о подделке документов.
