Копейчанка заработала миллион на фальшивых медсправках

Дома у пенсионерки нашли целую коллекцию печатей. Фото: Южно-Уральское ЛУ МВД на транспорте

Двух жителей Копейска задержали за торговлю фальшивыми медицинскими справками.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», 68-летняя женщина изготавливала свидетельства о прохождении медосмотра для охранников, которые работают на железной дороге. 51-летний помощник женщины подыскивал клиентов.

За справку просили по 3,5 тыс. рублей. 500 рублей с каждой нелегальной покупки мужчина брал себе, а остальную сумму отдавал сообщнице.

По подсчетам транспортных полицейских, за несколько лет пенсионерке удалось выручить за справки более миллиона рублей.

Мужчину и женщину задерживали полицейские и сотрудники ОМОНа Росгвардии.

— Сопротивления подельники не оказали, дали признательные показания, — уточнили в региональном линейном управлении транспортной полиции.

В отношении копейчан возбудили уголовные дела о подделке документов.

