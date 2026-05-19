«Важна быстрота, реакция и координация»: фестиваль по паделу в Челябинске собрал профессионалов и любителей

Фестиваль по паделу в Челябинске собрал любителей и профессионалов. Фото предоставлено организаторами.

Более 200 игроков и почти 1000 болельщиков из Екатеринбурга, Москвы, Ижевска, Омска и Челябинска стали участниками и гостями фестиваля «ПАДЕЛФЕСТ.ВЕСНА», который прошел в столице Южного Урала 16-17 мая в падел-центре, что на улице Артиллерийской.

Одним из участников турнира стал серебряный призер Олимпийских игр по баскетболу 3х3, челябинский воспитанник и игрок БК «Уралмаш» Кирилл Писклов.

— Мне было очень интересно попробовать себя в этом виде спорта. Я время от времени хожу на тренировки по паделу. Здесь важна быстрота принятия решений, реакция, координация. Если вы когда-то играли в бадминтон, настольный или большой теннис, то освоить падел и правила этой игры не так сложно. Все здесь мобильно, компактно и попотеть приходится изрядно. Для представителей любого вида спорта это и интересно и полезно. Конечно, опытные игроки и профессионалы «рубятся» уже на другом уровне, — поделился впечатлениями Кирилл Писклов.

Фестиваль объединил как новичков, так и продвинутых игроков. Мужчины соревновались в рейтинговых турнирах трех категорий. Сильнейшими здесь стали представители из Екатеринбурга и Москвы. Челябинцы показали достойную борьбу, но в этот раз остались без медалей.

Женщины также разыграли титул в рейтинговом турнире, доступном для любителей. Победительницами стали Анастасия Саенко и Анастасия Лохмотко из Екатеринбурга, которые получили в подарок кроме кубков уникальные серебряные подвески с ракетками от известного ювелирного дома. Челябинки Александра Берг и Александра Гребенюк в упорной борьбе завоевали бронзовые медали.

— Падел — это вид спорта, который учит быть всегда в правильном психологическом состоянии, быть сконцентрированным на выполнении задачи спортивной, поддерживать хорошую физическую форму. Мы в Челябинске придумали формат, когда наряду с профессиональными рейтинговыми турнирами проходят любительские, детские и корпоративные соревнования, дополнительно организованы активности для всех зрителей. И успешно провели фестиваль во второй раз, — подчеркнул автор идеи проведения фестиваля Николай Сандаков.

В корпоративном турнире состязались восемь команд — представителей предприятий и организаций региона из разных сфер деятельности. Победителями стали игроки «Дело не в кофе», серебро «забрали» Biblioteka Lounge, а бронзу — DILCOM.

В детском турнире приняли участие 12 мальчишек и девчонок из Челябинска. Лучшим в младшей категории (7—10 лет) стал Илья Еремин, чемпионство в старшей группе (11-14 лет) завоевала Анастасия Андреева.

На фестивале зрители и участники смогли не только узнать больше об игре в падел, но и помочь инклюзивной команде по баскетболу на колясках «Импульс». Клуб получит необходимый спортивный инвентарь благодаря пожертвованию от организатора мероприятия падел-центра PADEL SPACE.

