«Арсенал» — «ПСЖ»: челябинцы увидят финал Лиги чемпионов на большом экране

Кинотеатр «Синема Парк» в ТРК «Горки» приглашает челябинцев на прямую трансляцию финального матча Лиги чемпионов УЕФА 2025/2026 (18+), который пройдет 30 мая. Кульминация европейского клубного сезона развернется в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена»: лондонский «Арсенал» встретится с действующим обладателем трофея — парижским «ПСЖ».

Для «канониров» этот финал — историческое событие: клуб впервые за 20 лет добрался до решающей стадии. Французский гранд намерен защитить титул, выигранный в прошлом году. Наслаждайтесь игрой сильнейших клубов Европы в атмосфере сектора стадиона и комфорте современного кинотеатра.