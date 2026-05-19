НовостиСпорт19 мая 2026 9:18

«Дали леща»: на Кубке Челябинской области по ловле донной удочкой команды добыли больше 200 килограммов рыбы

Алексей МИКУШИН
На Кубке Челябинской области по ловле донной удочкой команды добыли больше 200 килограммов рыбы. Фото предоставлено организаторами.

Традиционный Кубок Челябинской области по ловле донной удочкой прошел 16-17 мая 2026 года на живописном пруду Бутубай, что в Кизильском районе. В соревнованиях за самый богатый улов боролись любители спортивной рыбалки из Республики Башкортостан, Курганской и Челябинской областей.

Организаторы соревнований рассказали, что за два дня, по пять часов упорной борьбы с водной стихией принесли впечатляющие результаты — средний вес уловов составил около 10 килограммов. Особым подарком для спортсменов стал попутный ветер, который оба дня способствовал дальним забросам, делая рыбалку более комфортной по сравнению с прошлыми годами, когда приходилось бороться с встречным ветром. Эта благоприятная комбинация факторов, несомненно, сыграла свою роль в общих успехах участников. Традиционно, одним из самых желанных трофеев на подобных соревнованиях является награда за «Биг-Фиш».

В этом году этот почетный титул достался курганцу Александру Печерских. Ему удалось уговорить на поклевку матерого леща весом 880 граммов, что принесло ему заслуженную победу в этой номинации.

В личном зачете борьба была напряженной, но лидеры выявились четко. Первое место занял Нужин Николай из Магнитогорска, продемонстрировав выдающийся результат – более 28,5 кг. Второе место с солидным уловом в 21,5 кг занял еще один представитель Кургана Евгений Михайлов. Третьим, с результатом 22 кг обладатель стал обладатель «Биг-Фиш» Александр Печерских Александр.

Результаты командного зачета

1 место — «ПодШумок» из Магнитогорска (66,1 кг): Колесов Владислав, Паксюткин Владимир, Нужин Николай.

2 место — «Дунаев Курган» (61,3 кг): Ляхов Олег, Михайлов Евгений, Печерских Александр.

3 место — «Поймал-Отпусти» из Магнитогорска (55,2 кг): Савенков Алексей, Синицкий Александр, Сураев Юрий.

Общий вес добытой рыбы за два дня соревнований составил более 200 килограммов.

