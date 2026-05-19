Аркаим поборется с Петергофом и Эрмитажем за престижную премию

Музей-заповедник «Аркаим» впервые вошел в число финалистов Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева. Он оказался в шорт-листе конкурса в номинации «Партнер музея» и стал единственным представителем Челябинской области среди участников 2026 года.

Премию учредило Министерство культуры России в 2024 году. Награда вручается специалистам и проектам, внесшим значительный вклад в развитие музейной сферы страны.

В этом году на премию поступило более 1000 заявок из 83 регионов страны. В финал прошли 114 участников из 33 субъектов России. Среди них проекты, реализованные совместно с партнерами из Китая, Индии, Бразилии, Беларуси и Узбекистана.

В финал «Аркаим» вошел как партнер благотворительного фонда «Аркаим», с которым музей-заповедник уже несколько лет развивает Синташтинский археологический комплекс.

За победу в номинации вместе с южноуральским музеем поборются еще шесть участников. Среди конкурентов – крупные федеральные учреждения, в том числе Эрмитаж, музей заповедник «Петергоф» и Государственный исторический музей.

Победителей определят по итогам оценки экспертного совета и профессионального голосования участников премии. Имена лауреатов объявят 20 мая на торжественной церемонии в Малом театре России в рамках Международного фестиваля «Интермузей. БРИКС+».

