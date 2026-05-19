Лучшие из лучших: в Магнитогорске стартует этап чемпионата России по баскетболу 3х3

Южноуральские клубы сразятся на VII тандеме «Мастер» в Магнитогорске. Фото предоставлено организаторами.

Сильнейшие российские команды, 20-21 мая, сразятся за победу и высокие места в общем зачете на очередном этапе чемпионата страны — VII тандеме «Мастер» в Магнитогорске.

На паркете Дворца спорта имени И.Х. Ромазана встретятся 12 мужских и 6 женских коллективов из Москвы, Перми, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и республики Беларусь.

Честь Южного Урала будут защищать три дружины — челябинский «Курчатов», который первым из коллективов страны завоевал путевку на этот тандем, мужской «Металлург», получивший право участия по дополнительным показателям, и женская команда «Металлург», получившая хозяйский вайлд-кард.

«Курчатов» выступит следующим составом: Андрей Киселев, Илья Герасимов, Иван Цуканов и Александр Черевко.

На домашнем тандеме за магнитогорскую команду сыграют Станислав Сарафанкин, Иван Фещенко, Евгений Моисеев и Михаил Шишкин, пополнивший состав перед нынешним сезоном.

Женский «Металлург» представят чемпионки Высшей лиги сезона—2025/2026: Софья Фролова, Виктория Давыдова, Анастасия Мордвицева и Лилия Шаляпина.

В первый день тандема, 20 мая, пройдут игры группового этапа среди мужских команд. Коллективы, занявшие первые и вторые места в группах, на следующий день сыграют в плей-офф и получат возможность побороться за самые большие туровые очки в общий зачет чемпионата (100, 95 и далее). Третьи места групп получат от 60 до 45 очков.

Во второй день тандема в борьбу вступят женские команды, которые сначала сыграют в двух группах — их аутсайдеры получат 30 и 25 очков в общий зачет. Затем в полуфиналах и финале четыре лучшие команды распределят между собой главные «трофеи» — от 50 до 35 очков.

В мужском турнире соперниками «Курчатова» и «Металлурга» станут «Bionord Pro», «АБК Б.Б.», «Lugang», «Московский», «Khimki Power», «Беларусь-Минск», «Takeshot», «IPBL Stella», «ART» и «Takeshot Pro».

В женском турнире «Металлург» сразится с «МБА-МГУСиТ», «Красная Пахра», «IPBL Десерт», «АБ Кондрашина» и «Тулпар».

Расписание VII тандема «Мастер» в Магнитогорске 20-21 мая (время челябинское)

20 мая (среда). Играют мужские команды

16:55 «Курчатов» — «Takeshot»

18:50 «Курчатов» — «Khimki Power»

19:35 «Металлург» — «АБК Б.Б.»

21:20 «Металлург» — «Беларусь-Минск»

21 мая (четверг)

15:00 «Металлург» — «МБА-МГУСИт» (женщины)

16:05 «Металлург» — «АБ Кондрашина» (женщины)

16:45 — 1/4 финала среди мужчин

18:25 — 1/2 финала среди женщин

19:15 — 1/2 финала среди мужчин

20:50 — финал среди женщин

21:10 — финал среди мужчин

Сейчас «Курчатов» занимает третью строчку с 190 очками в активе. Столько же очков у «Bionord Pro» из Перми и «Московского». «Металлург» сохраняет шансы на попадание в десятку сильнейших команд.

Тандем в Магнитогорске станет одним из ключевых этапов чемпионата страны: после него участникам останется провести только один «Мастер». Именно поэтому результаты предстоящего турнира могут серьезно повлиять на распределение мест в общем зачете и борьбу за медали сезона.

Комментировать матчи будут комментатор Матч ТВ Роман Скворцов и ведущий крупных баскетбольных событий Данил Немыкин.

Вход для зрителей свободный.

