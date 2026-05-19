Центральный районный суд Челябинска прекратил уголовное дело экс-депутата Татьяны Завгородней

Дело прекращено по срокам давности. Фото: Валентина ВАГАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Центральный районный суд Челябинска прекратил уголовное дело в отношении Татьяны Завгородней. Информация об этом появилась в картотеке суда.

Экс-депутат областного парламента обвинялась по части 1 статьи 198 Уголовного кодекса РФ — уклонение физического лица от уплаты налогов. Решение о прекращении дела принято судом из-за истечения сроков давности уголовного преследования.

Ранее Завгороднюю уже привлекали к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившейся компании «Альфастрой». Вместе с ней ответчиком выступал и ее бывший супруг — экс-депутат челябинской гордумы Олег Иванов. Арбитражный суд Челябинской области тогда признал доказанным наличие оснований для привлечения обоих к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

Параллельно с делом Татьяны Завгородней продолжается уголовное преследование Олега Иванова. Он является фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, Иванов скрыл свои доходы и не выплатил в казну государства свыше 500 миллионов рублей. Экс-депутат был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ в декабре 2022 года. На данный момент экс-депутат содержится в следственном изоляторе, а на его имущество общей стоимостью 1 миллиард рублей наложен арест.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

