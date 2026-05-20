В Челябинском аэропорту 20 мая задерживаются рейсы

Вылеты отложили на четыре часа

В Челябинском аэропорту утром 20 мая задерживаются рейсы на прилет и вылет.

Самолет из Санкт-Петербурга ждали в 4:55, но он прибыл только в 7:38,

Соответственно обратный рейс в Северную столицу отложили с 6:15 до 10:15.

— В 4:55 должны были приземлиться, а в это время только в самолет посадка началась, выдали в аэропорту напитки. — рассказал читатель КП.

Петербургский аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы. Он прервал работу по распоряжению Росавиации для обеспечения безопасности.

Самолет из Минеральных Вод в Челябинске ждали в 6:10, но посадку отложили до 10:20.

Рейс «Челябинск – Минводы» пришлось перенести с 7:10 на 11:15.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

