В Челябинской области покраснели елки: специалисты объяснили, что с ними происходит

На ветках появились красные «колоски». Фото: нацпарк «Таганай»

В нацпарке «Таганай» в Челябинской области пришла пора цветения ели. На колючих ветках появились зеленые шишечки и красные «колоски» - женские и мужские цветки соответственно.

— В густом лесу ель впервые зацветает в возрасте тридцати, а то и сорока лет. В конце мая, когда процесс в самом разгаре, в таганайских ельниках можно увидеть легкую, почти сплошную пелену пыльцевого тумана, — рассказали в нацпарке.

Со временем красные мужские цветки поблекнут, а женские обвиснут, побуреют и превратятся в шишки. Семена в них созреют только через год – в каждой шишке до 200 штук.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.