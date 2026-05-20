Не помогли принудительный труд и психиатр: в Коркино 16-летнего рецидивиста отправили за решетку

Условный срок заменили реальным Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Коркино 16-летнему рецидивисту заменили условное лишение свободы реальным.

В юном возрасте у коркинца уже накопился внушительный список проблем с законом. Впервые на учет в полиции его поставили в возрасте 14 лет. Тогда он совершил мелкое хулиганство. С тех пор юношу привлекали к ответственности за кражи, грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью. Его на месяц отправляли в центр временного содержания для несовершеннолетних, на 150 часов посылали на обязательные работы и на лечение у психиатра.

За шесть краж юношу приговорили к двум с половиной годам условного лишения свободы.

— Несмотря на предоставленный шанс, подросток продолжил нарушать закон, — рассказали в региональном ГУ МВД. — В связи с нарушением несовершеннолетним решения суда условное наказание было заменено реальным.

Юношу взяли под стражу прямо в зале судебных заседаний.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.