Обновление очистных сооружений в Магнитогорске обойдется в 2 млрд рублей

Реконструкцией очистных сооружений в Магнитогорске займется зарегистрированная в Казани фирма «СМ-Стройинвест». С ней магнитогорское ГУП «Водоканал» заключило два контракта в сумме на 1,97 млрд рублей.
По данным портала госзакупок, татарстанская компания должна будет выполнить восемь этапов реконструкции. В планах - модернизация насосной станции, отстойников и иных объектов. После реконструкции обязательно благоустроить территорию.
Сдать работу нужно осенью 2028 года.
— Источник финансирования Контракта: средства областного бюджета, — указано в документации закупки.
