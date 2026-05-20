Обновление очистных сооружений в Магнитогорске обойдется в 2 млрд рублей

Реконструкция продлится до октября 2028 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Реконструкцией очистных сооружений в Магнитогорске займется зарегистрированная в Казани фирма «СМ-Стройинвест». С ней магнитогорское ГУП «Водоканал» заключило два контракта в сумме на 1,97 млрд рублей.

По данным портала госзакупок, татарстанская компания должна будет выполнить восемь этапов реконструкции. В планах - модернизация насосной станции, отстойников и иных объектов. После реконструкции обязательно благоустроить территорию.

Сдать работу нужно осенью 2028 года.

— Источник финансирования Контракта: средства областного бюджета, — указано в документации закупки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.