«Мост между военной службой и гражданской жизнью»: ветераны СВО активно участвуют в жизни Южного Урала

Проект направлен на подготовку кадрового резерва региона и создание условий для профессионального развития бойцов СВО. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Участники программы «Герои Южного Урала» получают возможность не только адаптироваться к мирной жизни после возвращения со службы, но и реализовать себя в сфере управления, общественной деятельности и работе органов власти. Проект направлен на подготовку кадрового резерва региона и создание условий для профессионального развития бойцов СВО.

После завершения обучения выпускники программы смогут претендовать на работу в государственных структурах, некоммерческих и общественных организациях, а также органах власти. Там они смогут применить полученные знания на практике и участвовать в развитии региона.

— Это не просто обучение, а мост между военной службой и гражданской жизнью. Она помогает ветеранам не потеряться после возвращения домой, найти свое место, применить свои сильные стороны и дальше приносить пользу. Когда опытные, ответственные люди приходят работать в органы власти или на предприятия, это идет на пользу всей Челябинской области — управление становится эффективнее, а жизнь людей — лучше, — подчеркнула начальник управления социальной защиты населения Сосновского округа Наталья Спесивцева.

Проект рассматривают и как важный шаг для развития управленческой системы региона. По мнению участников и представителей муниципалитетов, бойцы, вернувшиеся домой, способны привнести новый опыт и подходы к решению задач.

— Они не сидят за партами — они уже работают, помогают в принятии управленческих решений, входят в рабочие группы, занимаются конкретными проектами. Боевой опыт, который они получили, становится их главным инструментом в гражданской жизни. — отметил первый заместитель главы Копейского городского округа Андрей Арасланов.

По его словам, участники программы уже предлагают новые идеи и подходы к решению задач на уровне муниципалитетов региона. Главной целью проекта остается не только помощь в адаптации, но и создание возможностей для дальнейшего профессионального роста и активного участия в жизни Южного Урала.

